Il Milan fa 7 reti al Lumezzane alla prima uscita

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Finisce 7-0 la prima uscita stagionale del Milan, che batte il Lumezzane, formazione bresciana di serie C. Doppiette di Pobega e Colombo, in rete anche Romero dagli undici metri e reti di Messias e Zeroli, al termine dell'ora di gioco su due tempi. Per i rossoneri in campo sia Sportiello, che Loftus-Cheek e Pulisic, autore di una buona prova, con l'ingresso nella ripresa proprio di Romero, poi andato a segno. (ANSA).