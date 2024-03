Il Milan fa visita al Velez Sarsfield: incontro istituzionale tra i due club

Il Velez Sarsfield, squadra che milita nella Primera Division Argentina, ha pubblicato un comunicato sul proprio sito in cui conferma di aver avuto un incontro istituzionale con alcuni emissari del Milan. I due club si scontrarono nella finale di Coppa Intercontinentale del 1994, in cui gli argentini ebbero la meglio per 2-0 e sembra che ci siano margini per commemorare i trent'anni di quella sfida. Questo il messaggio sul sito del Velez: "Qualche giorno fa si è svolto un incontro tra le autorità del Vélez Sarsfield e l'AC Milan, lo storico club italiano che El Fortín ha battuto per 2-0 nella finale della Coppa Intercontinentale del 1994".

Il comunicato continua: "A seguito degli eventi e delle azioni programmate per i "30 anni di gloria", il 2° vicepresidente Gustavo García si è incontrato con i dirigenti italiani: Elena Sartore (Direttore delle Operazioni Commerciali Calcio), Lorenzo Libutti (Direttore di PlayCare e Operazioni Commerciali Calcio) e Luca Bertarini (Leader dell'Area Affari Internazionali). I quattro hanno discusso le strategie per rafforzare il marchio del club ed espanderne la portata internazionale, nonché la possibilità di organizzare eventi sportivi e azioni diverse per commemorare il titolo vinto il 1° dicembre 1994".