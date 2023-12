Il Milan festeggia i 124 anni di storia con la seconda vittoria in campo inglese in Champions League

Con il successo arrivato ieri sera contro il Newcastle, il Milan ha vinto per la seconda volta nella sua storia in campo inglese (la prima nel 2005 a Manchester con il gol di Crespo all'Old Trafford). Il Milan, inoltre, ha vinto nel giorno del suo 124º compleanno in quanto la costituzione del club è avvenuta il 13-12-1899 ma viene indicata la data del 16-12 perché la Gazzetta non usciva tutti i giorni e solo in quella data ne diede notizia.