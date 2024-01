Il Milan fuori anche dalla Coppa Italia, CorSport: "Altra delusione per Pioli"

Dopo la Champions, ecco la Coppa Italia. Il Milan perde in casa contro l'Atalanta e abbandona la seconda coppa stagionale, uno degli obiettivi dell'annata dei rossoneri, che non trionfano nella coppa nazionale da oltre vent'anni. E il counter si allunga, perché una doppietta di Koopmeiners sbatte fuori i rossoneri e aumenta l'amarezza in Stefano Pioli, ancora una volta costretto a fare i conti con un ko.

Solo l'Europa League rimasta come obiettivo

Non un inizio stagione semplice per i rossoneri, che distanti dalla vetta della Serie A ora hanno un solo obiettivo concreto in stagione: l'Europa League, come scrive il Corriere dello Sport. Dubbi sulle scelte di Pioli nella partita contro la Dea: giocare a tre, a specchio, non ha portato grandi risultati e la posizione di Koopmeiners ha creato troppi problemi ai rossoneri. Più svantaggi che vantaggi dalle decisioni di Pioli e il Milan esce dalla coppa, sommerso dai fischi dei suoi tifosi.