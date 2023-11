Il Milan gioca sabato, il PSG di venerdì: Mbappé & Co. in campo alle 21 col Montpellier

Il Milan sarà in campo domani a San Siro contro l'Udinese, mentre il PSG, prossimo avversario del Milan in Champions League, scenderà in campo già stasera alle 21 contro il Montpellier; la sfida ai parigini è in programma martedì.