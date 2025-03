Il Milan guarda in Grecia: uno scout rossonero ha visionato due talenti dell'Olympiacos

Non è passato inosservato lo scout del Milan presente allo stadio Georgios Karaiskakis di Atene per assistere dal vivo alla sfida degli ottavi di Europa League tra Olympiakos e Bodo/Glimt. Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, il club rossonero ha inviato i propri osservatori per seguire da vicino il centrocampista classe 2006 Christos Mouzakitis e l'attaccante classe 2007 Charalampos Kostoulas. Entrambi in prima squadra, solo un anno fa i due eliminavano il Milan Primavera di Ignazio Abate in Youth Champions League.

La concorrenza però non manca. Secondo quanto riferito dal sito della rosea, l’Olympiacos vuole costruire su di loro il mercato in uscita dei prossimi anni e in Grecia si parla di valutazioni da 20 milioni. Sui due ci sarebbe già il mirino della Premier League, con Arsenal e Aston Villa che seguono interessati le loro vicende.