Il Milan ha chiuso la porta al chiave. Il Bologna ha fatto l'esatto opposto

La serie d'oro del Milan continua. Dal ritorno in campo dopo il blocco i rossoneri sono ancora imbattuti, così come l'Atalanta ed hanno collezionato cinque vittorie e due pareggi. Bologna senza vittorie nelle ultime tre partite con due pareggi e una sconfitta.

Il Milan è nettamente in vantaggio nei confronti diretti giocati a Milano contro il Bologna: 42 vittorie contro 13. Tre sono le vittorie consecutive dei lombardi sugli emiliani che non violano San Siro dal 6 gennaio 2016 (0-1 con gol di Giaccherini). Tra le affermazioni dei felsinei ce n'è anche una a tavolino: il 29 ottobre 1939 la gara fu sospesa per intemperanze del pubblico, quando il punteggio era sul 2-2 tramutato poi appunto in 0-2 per il Bologna dal giudice sportivo.

Milan e Bologna sono agli antipodi in fatto di clean sheet (partite chiuse senza prendere reti). I rossoneri sono a quota 11 e di meglio in Italia ha fatto solo l'Udinese con 12. Il rossoblu invece sono a 2 sole gare con la porta inviolata, peggior squadra dell'intera Serie A.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A E B)

42 vittorie Milan

17 pareggi

13 vittorie Bologna

133 gol fatti Milan

60 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1929/1930 Serie A Milan vs Bologna 0-1

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2018/2019 Serie A Milan vs Bologna 2-1