Il Milan ha concesso 206 tiri subendo 25 gol in questo campionato

Rammarico ma voglia di continuare nel proprio percorso con la consapevolezza di poter ancora scrivere qualcosa di importante in questa stagione, è ciò che trapela in casa Milan dopo il pareggio ottenuto contro il Bologna per 2-2, con i rossoneri che sprecano tantissimo soprattutto dal dischetto, con due rigori sbagliati per tempo: uno da Giroud e un altro da Theo. Delusione che verrà, per forza di cose, messa da parte per far spazio a creare la giusta concentrazione in vista della prossima sfida di campionato, sabato alle 18:00 in casa del Frosinone. Il Milan quest'anno è una squadra molto votata all'attacco e con forse un pò di difficoltà nella fase difensiva per i troppi gol subiti finora. Infatti, questo un focus che riguarda i dati difensivi del Milan dopo 22 giornate di campionato disputate.

La difesa del Milan, finora in Serie A ha subito 25 gol concedendo 206 tiri, ben 93 da palla inattiva. Per quanto concerne i rigori subiti sono attualmente 4, con il 49% dei duelli aerei vinti.