Il Milan ha già subito 11 gol in dieci partite

Dopo il ko nel derby, ecco un'altra sconfitta per il Milan di Rino Gattuso: ieri sera contro il Betis in Europa League, i rossoneri hanno infatti perso 2-1, perdendo così il primo posto in classifica nel Girone F. Il Diavolo è sceso in campo senza grinta e in lunghi tratti è apparso impotente davanti al possesso palla degli spagnoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, c'è poi un altro grande problema nel Milan, cioè quello dei gol subiti: i rossoneri ne hanno infatti già presi 11 in dieci partite stagionali.