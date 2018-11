Il Milan ha imparato a soffrire: finalmente il Diavolo somiglia a Gattuso

Il Milan ha imparato a soffrire. Di tante lezioni e tante conclusioni che si possono trarre dopo il successo in casa dell'Udinese, c'è soprattutto che i rossoneri potrebbero essere diventati grandi, a livello mentale e non solo. Il quarto posto arriva dopo due vittorie all'ultimo secondo, e non può essere casuale. A Gattuso, nella prima parte di stagione, si rimproverava la cosa meno immaginabile: che il suo Milan non gli somigliasse. Che i rossoneri giocassero bene, ma senza la grinta e la mentalità che avevano contraddistinto la carriera da calciatore di <i>Ringhio</i>. Qualità che, invece, sono emerse sempre più nette nelle ultime uscite. Il passo successivo, se il <i>Diavolo</i> vuole tornare a sognare in grande, sarà coniugare le proprietà di palleggio a quelle caratteriali. È a buon punto, il Milan di Gattuso. Soprattutto, è sempre più di Gattuso questo Milan.