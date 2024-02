Il Milan ha l'11esima difesa del campionato: incubo secondi tempi

Il rendimento difensivo del Milan non è certo il fiore all'occhiello della squadra di Stefano Pioli in questa stagione. Il reparto arretrato rossonero sta facendo enorme fatica e sono i numeri a dimostrarlo. In un campionato in cui si segna di meno, i rossoneri sono undicesimi per gol subiti, idealmente nella seconda parte della classifica. Sono in linea rispetto a quanto fatto con Pioli nelle scorse stagioni ma le altre squadre stanno facendo tutte meglio in un campionato in cui, appunto, si segna molto meno.

In totale il Milan ha subito 27 gol dopo 23 giornate. La speranza è che, come nell'anno dello Scudetto che i gol incassati alla stessa latitudine erano 25, la difesa possa blindarsi da qui a fine stagione. Non sembra un problema di singoli ma di reparto. In tutto questo c'è l'incubo dei secondi tempi, momenti in cui i rossoneri sembrano veramente perdersi: su 27 gol subiti, 18 sono arrivati nella seconda metà di gara.