Il Milan ha subito due reti in ciascuna delle ultime quattro gare di campionato

Il Milan ha subito esattamente due reti in ciascuna delle ultime quattro gare di campionato (Torino, Bologna, Lazio e Lecce) e solo tre volte nella sua storia ha incassato più di un gol in cinque incontri di fila in una singola stagione di Serie A: due volte negli anni ’40 e la più recente nell’aprile 1974.

Il Como ha conquistato ben 17 dei suoi 29 punti in questa Serie A contro avversarie attualmente nella parte alta della classifica: solo Napoli (30), Atalanta (22), Inter (20) e Juventus (19) hanno ottenuto più punti contro queste squadre nel torneo in corso.

Da un lato, il Milan è la squadra che ha effettuato più tiri da fuori area in questa Serie A (148); dall’altra parte, solo il Bologna (79) ha subito meno conclusioni dalla distanza rispetto al Como (95). Lo riferisce il sito della Lega Serie A in vista della sfida di questa sera a San Siro tra rossoneri e lariani.