Il Milan ha toccato 65 volte in pallone nell'area dell'Empoli: zero gol segnati

© foto di © DANIELE MASCOLO

Un dato sicuramente significativo che emerge dal match report pubblicato dalla Lega di Serie A è quello relativo ai tocchi del pallone nell'area avversaria. Per il Milan sono stati ben 65 ma nonostante questo non è bastato nemmeno per fare un gol. Rebic, con 11, è il giocatore che ne ha toccati di più: Giroud è il secondo con 9, più di Origi che è stato in campo 50 minuti in più.