Il Milan ha un tifoso in più: il talento NBA Paolo Banchero posa con la maglia rossonera

Il Milan ha un tifoso in più. Si tratta di Paolo Banchero, stella emergente della NBA. Il ragazzo italo-americano sta facendo sfracelli nella sua prima stagione professionistica dopo essere stato scelto alla prima scelta assoluta nel Draft. Gli Orlando Magic, franchigia in cui milita, ha pubblicato nelle scorse ore una storia di Banchero in posa con la maglia rossonera del Milan, numero 5.