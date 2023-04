Il Milan ha vinto 6 delle 10 partite giocate dopo un turno di Champions

MilanNews.it

Il Milan, questa volta, non si è fatto appagare o abbattere dalle fatiche della Champions ed è riuscito ad archiviare con una buona prestazione la pratica Lecce, grazie alla doppietta di Leao. Si tratta della sesta partita vinta delle dieci giocate dopo la Champions in questa stagione per i rossoneri. Le altre quattro si sono distribuite tra 2 pareggi e 2 sconfitte.