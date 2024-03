Il Milan ha vinto le due sfide già giocate in questa stagione contro la Roma, ma... c'era Mourinho

Il Milan ha giocato già due volte in questa stagione contro la Roma, entrambe valide per il campionato di Serie A in corso. All'andata i rossoneri hanno vinto 1-2 all'Olimpico con le reti di Giroud su rigore e di Leao prima del gol di Spinazzola, con bis al ritorno a San Siro per 3-1 firmato Adli, Giroud e Theo Hernandez e dal rigore di Paredes.

Da sottolineare che, in entrambe le partite, sulla panchina dei giallorossi sedeva José Mourinho e non Daniele De Rossi, subentrato al portoghese proprio dopo la sconfitta contro il Milan.

TABELLINO ANDATA

ROMA-MILAN 1-2

Marcatori: 9’ Giroud, 48’ Leao, 90’+3 Spinazzola.

ROMA (3-5-2): Rui Patrício; Mancini (dal 79’ Pagano), Smalling, Llorente; Çelik (dal 70’ Spinazzola), Cristante, Paredes, Aouar (dal 31’ Pellegrini), Zalewski; El Shaarawy (dal 70’ Lukaku), Belotti. A disp.: Boer, Svilar; Karsdorp, Kristensen, N'Dicka; Bove, Pisilli. All.: Mourinho.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek (dal 65’ Kalulu), Krunić, Reijnders; Pulisic (dal 76’ Chukwueze), Giroud (dal 70’ Pobega), Leão (dal 76’ Okafor). A disp.: Sportiello, Mirante; Florenzi, Kjær, Pellegrino; Adli, Musah, Romero. All.: Pioli.

Arbitro: Pairetto di Rimini.

Note: Ammoniti: 19’ e 59’ Tomori, 35’ Loftus-Cheek, 70’ Paredes, 85’ Lukaku, 90’+6 Okafor. Espulsi: 60’ Tomori. Recupero tempo: 4’ 1T, 6’ 2T.

TABELLINO RITORNO

MILAN-ROMA 3-1

Marcatori: 11’ Adli, 56’ Giroud, 69’ Paredes (r), 84’ Theo Hernandez.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández (dal 89’ Jimenez); Loftus-Cheek, Adli (dal 89’ Zeroli), Reijnders; Pulisic (dal 79’ Musah), Giroud, Leão (dal 79’ Okafor). A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Simić, Terracciano, Romero; Jović, Traorè. All.: Pioli.

ROMA (3-5-2): Svilar; Kristensen, Mancini (dal 46’ Pellegrini), Llorente (dal 79’ Huijsen); Çelik (dal 79’ Zalewski), Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Lukaku, El Shaarawy (dal 61’ Belotti). A disp.: Boer, Rui Patrício, Karsdorp, Pisilli, João Costa. All.: Foti (Mourinho squalificato).

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 43’ Mancini, 71’ Kjaer, 81’ Huijsen.

Recupero: 1' 1T, 5’ 2T.