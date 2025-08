Il Milan in NBA? Idea utopica o nuova strategia commerciale? RedBird tratta per fondare una franchigia rossonera

E' ormai di queste ultime ore la notizia (molto particolare) che vedrebbe il Milan, su richiesta del proprietario Gerry Cardinale, provare a creare una squadra NBA del Milan. Sì, proprio così: l'AC Milan nel mondo della pallacanestro.

Idea utopica?

Infatti, Gerry Cardinale tratterebbe con la lega nordamericana per portare a Milano una franchigia legata al brand rossonero nell’ambito della nuova competizione cestistica che sbarcherà nel Vecchio Continente. L'attuale proprietario di Red Bird è in contatto diretto con Adam Silver, il commissioner dell’NBA. Un progetto difficile, certamente, forse anche utopico. Certo, questo si può dire: sarebbe una mossa di marketing internazionale, una novità clamorosa per tutto il calcio italiano e non solo. Ad oggi, come riporta Calcio&Finanza, resta solo un'ipotesi, un'idea legata però ad una forte volonta del Milan: quella di crescere in tutto il mondo, non solo a livello sportivo ma anche di immagine.