Il Milan in pressing su Musah: rossoneri pronti a offrire 20 milioni

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

La dirigenza rossonera ha individuato in Yunus Musah il prossimo rinforzo per il centrocampo del Milan e ora è in forte pressing sul calciatore americano. Ci sono stati contatti sia con il Valencia che con lo stesso giocatore che, nonostante la nazionalità statunitense, è in possesso anche del passaporto italiano. I rossoneri sono pronti a investire 20 milioni di euro per strappare Musah al club spagnolo.