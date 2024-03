Il Milan in prestito: altra buona risposta di Vasquez in Serie B. Male Nasti

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino dei calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo.

Marco Nasti (Bari)

Poco più di un'ora nel ko del suo Bari a Venezia (3-1). Manca di cattiveria in area, pur proponendosi spesso in avanti. Il suo ultimo gol risale a due mesi fa, contribuendo al successo dei suoi contro la Ternana. Tuttavia gode della fiducia di Beppe Iachini che lo ha schierato titolare nelle ultime tre partite.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Presenze: 29

Reti: 4

Assist: 0

Chaka Traoré (Palermo)

Poco più di venti minuti per lui nel successo del Palermo sul campo del Lecco. Resta un po' avulso dal gioco, faticando a trovare gli spazi e a ricevere palloni giocabili. Si consola con i tre punti.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni più 2 di bonus e il 25% sulla futura rivendita.

Presenze: 5

Reti: 0

Assist: 0

Devis Vasquez (Ascoli)

Il colombiano si è ben disimpegnato nel posticipo serale sul campo della Sampdoria: nonostante i due gol incassati si è dimsotrato sicuro tra i pali e incolpevole sulle reti subite. Lo scorso 3 marzo ha fatto il suo esordio italiano, mantenendo la porta inviolata contro la Reggiana. Nota di merito, il portiere era entrato a freddo a seguito dell'espulsione di Viviano risultando alla fine decisivo.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 2

Reti subite: -2

Clean sheet: 1