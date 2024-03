Il Milan in prestito: che fine ha fatto Lazetic? Non vede il campo da novembre

vedi letture

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino dei calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo

Marko Lazetic (Fortuna Sittard)

L'ultima volta che è stato avvistato almeno in panchina risale al 28 gennaio mentre per l'ultima presenza dobbiamo arrivare addirittura a novembre 2023, con uno scampolo di partita contro l'Heerenveen. Convivenza forzata per questi ultimi mesi con il serbo che non è riuscito a incidere. Solo tre presenze da titolare, poi la bocciatura.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 9

Reti: 0

Assist: 0