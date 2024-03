Il Milan in prestito: De Ketelaere è tornato in versione rossonera. Il bilancio resta ancora buono

vedi letture

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino dei calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo

Charles De Ketelaere (Atalanta)

Terza partita consecutiva dove il belga non riesce a raggiungere la sufficienza. Da un mese a questa parte sembra la versione milanista, poco incisiva. Schierato trequartista alle spalle di Scamacca, ha vissuto una serata priva di guizzi mentre il compagno di reparto Koopmeiners segnava una doppietta. Nel complesso la stagione resta ancora molto buona, la sua media TMW relativamente al solo campionato è di 6.22.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni più 2 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Presenze: 33

Reti: 10

Assist: 7