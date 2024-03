Il Milan in prestito: l'Atalanta di CDK non gioca. Il belga deve ritrovarsi

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito? Sono i 15 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo. Ecco qual è stato il weekend per alcuni di loro:

Charles De Ketelaere (Atalanta)

A seguito della situazione legata al direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, la partita con l'Atalanta non si è disputata. Turno di stop pertanto per Charles De Ketelaere, che da un mese a questa parte sembra la versione milanista, poco incisiva. Nel complesso la stagione resta ancora molto buona, la sua media TMW relativamente al solo campionato è di 6.22.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni più 2 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Presenze: 33

Reti: 10

Assist: 7