Il Milan in prestito: Maldini non convince contro il Napoli. Colombo non gioca più

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito? Sono i 15 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo. Ecco qual è stato il weekend per alcuni di loro:

Lorenzo Colombo (Monza)

Settima panchina consecutiva per il centravanti, seconda partita di fila in cui non viene impiegato dal tecnico Raffaele Palladino. Osserva i suoi compagni di squadra perdere in casa contro il Napoli. Solo 6 gettoni di presenza in questo 2024, con tre partite giocate da titolare. Ultimo gol ironia del destino proprio contro il Milan, lo scorso 18 febbraio. La sua media su TMW è di 5.87.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 22

Reti: 4

Assist: 1

Daniel Maldini (Monza)

Contro il Napoli dalla panchina, entra al 27' per infortunio di Dany Mota. Non entra benissimo in gara, anche perché il suo ingresso a freddo non era sicuramente previsto. Qualche controllo sbagliato e un’occasione nitida non sfruttata bene. Si mostra più utile in fase di interdizione e negli anticipi sugli avversari per poi sparire nella ripresa. Nel complesso il suo impatto in Brianza è piuttosto buono, dopo i primi sei mesi a Empoli dove non ha trovato molto spazio. Media del 6 pieno su TMW alzata in modo esponenziale nelle ultime settimane, che lo hanno visto in rete tre vote.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 15

Reti: 3

Assist: 1