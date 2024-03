Il Milan in prestito: Origi è un flop anche al Forest. Solo un gol nonostante la fiducia del tecnico

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino dei calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo

Divock Origi (Nottingham Forest)

I numeri desolanti ricordano la sua infausta stagione al Milan. Eppure il tecnico del Forest, Nuno Espirito Santo, continua a dare fiducia al belga, schierato titolare nell'ultima di Premier League contro il Brighton. Impiegato come esterno destro d'attacco, ha toccato pochi occasioni e sprecato due grandi occasioni da rete a tu per tu con Verbruggen. Niente di nuovo sotto al sole, in sostanza. Ancora a secco in Premier League, la sua unica rete stagionale è stata siglata al Bristol City, squadra di Championship, in FA Cup.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro

Presenze: 16

Reti: 1

Assist: 1