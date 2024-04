Il Milan in prestito: Origi ha perso il posto a Nottingham. 42' in due partite e ancora senza gol

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito? Sono i 15 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo. Ecco qual è stato il weekend per alcuni di loro:

Divock Origi (Nottingham Forest)

I numeri desolanti ricordano la sua infausta stagione al Milan. Anche il tecnico Nuno Espirito Santo lo ha retrocesso a riserva nelle ultime due partite. Venti minuti contro il Fulham, 22 contro il Tottenham senza poter incidere. Prende il posto di Wood sul risultato di 3-1 per gli Spurs e la situazione non cambia. Prosegue pertanto il suo digiuno in Premier League: nessuna rete in campionato e la sua unica marcatura stagionale è stata siglata al Bristol City, squadra di Championship, in FA Cup.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro

Presenze: 20

Reti: 1

Assist: 1