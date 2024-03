Il Milan in prestito: Romero si accomoda in panchina, il suo Almeria trova la prima vittoria

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito? Sono i 15 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo. Ecco qual è stato il weekend per alcuni di loro:

Luka Romero (Almeria)

Solo panchina per l'argentino nella sfida contro il Las Palmas che ha sancito la prima vittoria in campionato dell'Almeria, che prima di quest'ultimo weekend era l'unica squadra di massima divisione dei Top 5 campionati europei a non aver mai vinto. Arrivato a gennaio, Romero ha giocato 5 partite, tre delle quali da titolare, vivendo una notte speciale contro l'Atlético Madrid: in quella partita ha segnato una doppietta. Tanta paura invece contro il Celta dove a seguito di uno scontro di gioco è uscito in barella, facendo temere il peggio. Per fortuna gli accertamenti hanno escluso qualsiasi frattura ed è regolarmente tornato in campo dieci giorni dopo contro il Siviglia.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 5

Reti: 2

Assist: 0