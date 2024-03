Il Milan in prestito: Romero trova continuità ma nel derby andaluso fa flop

Luka Romero (Almeria)

Gioca 65' nel derby andaluso contro il Siviglia, terminato 2-2. Prova deludente e una grande occasione sprecata. Fin qui l'argentino sta trovando spazio e qualche soddisfazione, nonostante la squadra sia già con un piede in seconda divisione. L'Almeria infatti è l'unica squadra dei cinque campionati principali d'Europa a non aver ancora vinto. Romero ha giocato 4 partite, due delle quali da titolare, vivendo una notte speciale contro l'Atlético Madrid: in quella partita ha segnato una doppietta. Tanta paura invece contro il Celta dove a seguito di uno scontro di gioco è uscito in barella, facendo temere il peggio. Per fortuna gli accertamenti hanno escluso qualsiasi frattura.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 5

Reti: 2

Assist: 0