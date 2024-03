Il Milan in prestito: Saelemaekers ancora a sinistra a Bologna. Il belga è altalenante

vedi letture

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito? Sono i 15 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo. Ecco qual è stato il weekend per alcuni di loro:

Alexis Saelemaekers (Bologna)

Seconda consecutiva da titolare per il belga, in campo tutti e 90 i minuti nella vittoria del Bologna a Empoli, arrivata in pieno recupero. Con Orsolini intoccabile a destra e in alternativa, come visto al "Castellani", Ndoye, Saelemaekers è impiegato da Thiago Motta sulla sinistra. Spreca una chance enorme e sembra avere sempre un tempo di gioco di troppo. Un importante recupero su Cambiaghi migliora il giudizio, ma nel complesso non raggiunge la sufficienza. In questa stagione il rendimento è altalenante, la media voto di TMW è di 5.91.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 10 milioni

Presenze: 23

Reti: 1

Assist: 2