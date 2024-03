Il Milan in prestito: Salernitana a un passo dalla B, difficile rivedere Pellegrino

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito? Sono i 15 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo. Ecco qual è stato il weekend per alcuni di loro:

Marco Pellegrino (Salernitana)

Seconda panchina per il difensore argentino dopo quattro partite consecutive da titolari, purtroppo mai convincenti. La media voto di Tuttomercatoweb è addirittura di 4.92, considerando anche il gettone di presenza col Milan, nella partita giocata contro il Napoli a ottobre. Non è andata comunque meglio alla Salernitana che ha preso 4 reti dal Cagliari ed è caduta in casa contro il Lecce. Quest'ultimo risultato è stato fatale a Fabio Liverani. Tornerà Pippo Inzaghi, è difficile immaginare l'argentino nuovamente in campo con la retrocessione praticamente certa e non essendo un giocatore di proprietà della Salernitana.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 5

Reti: 0

Assist: 0