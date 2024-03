Il Milan in prestito: se Maldini trova il gol con continuità, Colombo non gioca più

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino dei calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo

Lorenzo Colombo (Monza)

Panchina per il centravanti, che ha osservato i suoi compagni di squadra sbancare Marassi peraltro con un gol di un giocatore di proprietà del Milan, Daniel Maldini. È la terza partita consecutiva in cui Colombo non viene impiegato da Palladino. E pensare che nell'ultima gara in cui è stato schierato ha fatto pure gol, indovinate un po': al Milan. Solo 5 gettoni di presenza in questo 2024, con tre partite giocate da titolare. La sua media su TMW è di 5.87.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 21

Reti: 4

Assist: 1

- - -

Daniel Maldini (Monza)

Veni, vidi, vici. Ottimo impatto contro la Roma, decisivo a Marassi. Entra e nel giro di cinque minuti la risolve. Non può essere un caso. Due gol segnate nelle ultime tre partite, si sta rilanciando dopo i primi sei mesi a Empoli dove non ha trovato molto spazio. Media di 6.06 su TMW alzata in modo esponenziale da quando è in Brianza.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 12

Reti: 2

Assist: 1