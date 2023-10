Il Milan incassa la rimonta del Napoli, Tuttosport: "Occasione sprecata per il Diavolo"

"Milan al Diavolo, Napoli c'è!", scrive oggi Tuttosport tra le sue pagine. Il giornale sportivo torinese offre un'analisi del big match del Maradona che ha visto i rossoneri cestinare il doppio vantaggio arrivato nel primo tempo (doppietta di Giroud) incassando la rimonta dei campioni d'Italia in carica, completata nella ripresa con Politano e Raspadori. Si tratta di una ghiotta "occasione sprecata" per il Milan, reduce dai ko con Juventus in Serie A e Psg in Champions League ed ora più lontano dalla vetta della classifica, con la Juve balzata al secondo posto in solitaria.