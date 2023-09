Il Milan incontra la Uefa per proporre il nuovo stadio per Euro2032

Secondo quanto riportato da Repubblica e spiegato da Calcio e Finanza, "due alti dirigenti del Milan hanno presentato nelle scorse settimane alla UEFA il progetto per il nuovo stadio del club rossonero: un impianto ultramoderno da 72mila spettatori" in modo da tenerlo in considerazione per l'Europeo del 2023, per cui l'Italia è candidata assieme alla Turchia, "a patto - si legge - che la società fornisca alla FIGC entro il 2026 la garanzia di potere realizzare l’impianto".