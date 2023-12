Il Milan lavora verso il Sassuolo: previsto allenamento in mattinata

Il Milan, dopo lo stop per il Natale, ha ripreso gli allenamenti in vista della partita del 30 dicembre, ore 18, contro il Sassuolo a San Siro, valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Nella giornata di ieri, secondo le informazioni pervenute da Milanello, il gruppo si è recato in palestra dove ha iniziato con l'attivazione muscolare e alcune esercitazioni sulla forza prima di uscire sul campo rialzato per svolgere un allenamento aerobico a secco: prima parte dedicata a degli esercizi atletici tra i pali e gli ostacoli bassi, a seguire lavoro aerobico e infine una serie di allunghi sui 20-30 metri.

Stando a quanto appreso da MilanNews.it Yunus Musah, alle prese con un problema muscolare che gli ha fatto saltare le ultime due gare di Serie A contro Monza e Salernitana, ha svolto anche ieri del lavoro personalizzato. Invece stanno bene Simon Kjaer (che era comunque uscito solo per una forte pallonata al volto) e Marco Pellegrino: entrambi hanno svolto tutta la sessione in gruppo. Il programma di oggi prevede, per i rossoneri, un allenamento mattutino sotto la guida di Stefano Pioli.