"Il Milan non ha minimamente cambiato musica, eppure basterebbe poco..": De Paola commenta il momento dei rossoneri

Paolo De Paola. Queste le sue considerazioni sull'inizio di stagione del Milan di Paulo Fonseca:

"Al Milan potrebbe bastare poco, ma stupisce la mancanza di passo rispetto allo scorso anno. Il Milan non ha minimamente cambiato la musica, è narcisista svolgendo il compitino e la fase difensiva è disastrosa. Salvo solo Pavlovic, non può però battersi da solo contro gli avversari. L’altra squadra è la Roma perché ha un gioco molle e inaridito, non te lo aspetti da De Rossi. Se presa sul ritmo la Roma soffre, l’Empoli è attrezzata per combattere, la Roma no, specialmente con le medio-piccole e in questo deve incidere De Rossi”.