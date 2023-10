Il Milan non segna a Dortmund: le prime pagine dei giornali sportivi

Il Milan non va oltre il pareggio per 0-0 contro il Borussia Dortmund: si tratta del secondo pareggio a reti bianche consecutivo in Champions League dopo quello alla prima giornata contro il Newcastle. Queste sono le prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti questa mattina in edicola. La Gazzetta dello Sport titola: "Senza rete.

Tante occasioni ma soltanto un punto contro il Borussia". Più lapidario il giudizio del Corriere dello Sport che dà maggiore spazio alla vittoria della Lazio: "Pari Milan a Dormund". Tuttosport, invece, scrive: "Milan: noia, punto e basta". Infine il QS che titola così: "Euro Milan serve di più".