Il Milan non segnava almeno tre gol nei primi tempi in due gare in casa di fila dal novembre-dicembre 2009

Il Milan ha segnato almeno tre gol nei primi tempi in due gare giocate in casa di fila (4 vs Venezia, 3 vs Lecce) per la prima volta dal periodo novembre-dicembre 2009 in Serie A, sotto la guida di Leonardo: lo riporta Opta. I rossoneri hanno chiuso per 3-0 i primi quarantacinque minuti contro il lecce conle reti di Morata, Theo e Pulisic.