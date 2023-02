Il Milan non si ripete dopo aver vinto lo Scudetto, Costacurta: "Ci sono passato, è una questione di testa"

MilanNews.it

Billy Costacurta, intervenuto a Sky Sport, ha parlato del momento del Milan e di come i rossoneri abbiano avuto un calo quest'anno dopo il grandioso scudetto della passata stagione: "È una questione di testa, ci sono passato con una squadra che ha vinto il campionato da non favorita. L’anno dopo qualcosa non andava, ma era nella testa. Abbiamo pensato di essere la squadra più forte d’Italia, ma ti può andar bene per 6-7 mesi…".