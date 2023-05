Il Milan non smette d'inguaiarsi: perde con la Cremonese, ma non è ancora KO

MilanNews.it

Un anno fa, nel cammino che lo portò allo Scudetto, il Milan non si inguaiava mai. Oggi, invece, continua a mettersi nei guai: sempre di più, sempre peggio. In campionato la situazione della squadra di Pioli è al limite dell'accettabile: quinto posto in classifica con 58 punti a pari merito con l'Atalanta e a -2 dall'Inter quarta, con uno scontro diretto contro la Lazio alle porte, con l'EuroDerby da disputare due volte e con altre 4 partite da dentro-fuori.

E a metterlo nei guai ci hanno pensato - e non è la prima volta - le alternative ai titolari e le squadre piccole; nel turnover massiccio di Pioli (solo 4 tra i titolarissimi in campo dal primo minuto con fuori Leao, Theo e Giroud), De Ketelaere e Origi hanno confermato di essere - per ora - solo e soltanto delle enormi delusioni, ai quali si sono aggiunti, per dovere di cronaca, i pasticci dei giocatori migliori, con errori grossolani sotto porta di Brahim Diaz (due volte) e di Leao, entrato al 60esimo. Il gol di Messias, fortunoso nel recupero, ha evitato un risultato umiliante contro la Cremonese, chiusa a riccio e pronta a ripartire in contropiede come tante piccole avevano fatto nel recente passato contro i rossoneri: l'1-1, comunque, sa di sconfitta.Ecco, dunque, spiegato il titolo: quello di ieri, per la classifica e il morale dei rossoneri, è una vera e propria sconfitta, due punti persi, quattro considerando l'andata con la penultima classe, solo una vittoria nelle ultime cinque gare, 7 punti su 15 disponibili conquistati, pochi gol segnati. È una sconfitta che, però, non è ancora ko: il Milan non è ancora fuori combattimento perché ha ancora la possibilità di conquistare un posto in Champions League. O col campionato o con la Champions. È chiaro che, però, prestazioni e risultato come quelli di ieri non possono essere più tollerati. Altimenti: fuori combattimento.