Il Milan non vuole guardarsi indietro, ma per guardare avanti... Contro la Roma si torna ruolo per ruolo

Prima l'eliminazione dalla Champions League con la retrocessione in Europa League, poi la bruciante eliminazione dalla Coppa Italia ai quarti contro l'Atalanta, ai quali vanno aggiunti i nove punti - forse già troppi - di ritardo dalla vetta della classifica occupata dall'Inter: la prima parte di stagione del Milan è stata, come ha evidenziato Pioli, da bicchiere mezzo vuoto. Sono stati tanti i dispiacere e tante le delusioni, ma il calcio dà, allo stesso tempo, tante possibilità di rivalsa, anche immediata.

Ed è in questo clima paradossale, un po' triste, forse anche un po' rassegnato, ma anche caloroso per via dell'ennesimo sold out di San Siro, che i rossoneri si presenteranno stasera davanti alla Roma di José Mourinho (squalificato), in uno scontro quasi diretto per un piazzamento in Champions League. Il Milan ha chiuso a 39 punti il girone d'andata ed è saldamente al terzo posto in classifica, ma il limbo nonè così gradito: l'obiettivo non è guardarsi indietro, ma fare meglio e, nel caso si facesse molto meglio, sperare anche di guardare avanti. È stato questo il succo del discorso di Pioli in conferenza stampa: "Dobbiamo cercare di avere un obiettivo ben preciso, cioè quello di migliorare il girone d'andata. Da qui a 4 mesi bisognerà correre velocemente, poi se gli altri correranno sempre così velocemente...".Novità in difesa, con Theo Hernandez che, tamponata l'emergenza centrali, torna a giocare da terzino sinistro. Come centrali ci sono Gabbia e Kjaer, mentre l'ottimo Simic partirà ancora dalla panchina. A centrocampo niente Musah, ancora spazio ad Adli: il francese completa il terzetto insieme a Reijnders e Loftus-Cheek, con l'inglese che come di consueto dovrebbe agire da centrocampista offensivo. Attacco titolarissimo: Leao, Giroud e Pulisic. C'è un recupero importante, quello di Okafor: lo svizzero parte dalla panchina pronto a dare una mano da subentrante.