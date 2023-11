Il Milan omaggia Kalulu: foto di squadra con la maglia del francese

Pierre Kalulu è stato operato negli scorsi giorni a causa di una lesione muscolare che lo terrà fuori dal campo per circa quattro mesi. Prima della sfida contro l'Udinese, la squadra ha posato per la rituale foto del pre partita con la maglia del numero 20 francese esposta in bella vista. Un bel gesto dei rossoneri.