Il Milan pensa subito allo Slavia Praga: oggi primo allenamento

Con un gol di Pulisic, il Milan ha battuto ieri l'Empoli nella sfida valida per la 28esima giornata di Serie A. Non c'è, però, tempo per riposare: i rossoneri inizieranno sin da oggi a preparare l'impegno di giovedì contro lo Slavia Praga in Repubblica Ceca, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League; prevista una seduta di allenamento a Milanello.

Questo il tabellino di Milan-Empoli di Serie A:

MILAN-EMPOLI 1-0

Marcatori: 41’ Pulisic.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori (dal 63’ Kalulu), Theo; Reijnders (dal 62’ musah), Bennacer; Pulisic (dal 63’ Chukwueze), Loftus-Cheek, Okafor (dal 90’ Adli); Jovic (dal 73’ Giroud). A disp.: Sportiello, Mirante, Jimenez, Kjaer, Gabbia, Terracciano. All: Stefano Pioli.

EMPOLI (4-3-2-1): Caprile; Ismajli (dal 42’ Bereszyński), Walukiewicz, Luperto, Pezzella (dal 55’ Cacace); Gyasi, Fazzini (dal 55’ Kovalenko), Maleh; Cambiaghi, Żurkowski (dal 76’ Cancellieri); Niang (dal 76’ Destro). A disp.: Berisha, Perisan; Bastoni, Ebuehi, Caputo, Cerri, Shpendi. All.: Nicola.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Ammoniti: 24’ Fazzini, 26’ Reijnders, 53’ Pezzella, 65’ Żurkowski, 80’ Cancellieri.

Recupero: 2' 1T, 4’ 2T.