Il Milan può insidiare la Juve? Capello: "Non penso, ma..."

Nella serata di ieri la Juventus ha perso il big match contro l'Inter per 1-0: i nerazzurri sono scappati a +4 sui bianconeri e con una partita ancora da giocare. La squadra di Allegri, invece, vede il Milan avvicinarsi a -4. Questa mattina sulle colonne della Gazzetta dello Sport è stato intervistato Fabio Capello, ex allenatore e giocatore di entrambe le squadre. E ha parlato di un'ipotetica rimonta rossonera sulla Juventus.

Le parole di Fabio Capello sulla lotta per il secondo posto in classifica: "Il Milan può insidiare la Juve? Non penso. Ma una cosa è certa, i nuovi del Milan si sono integrati tutti e i rossoneri hanno imboccato la strada giusta".