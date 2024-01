Il Milan può puntare allo scudetto? Florenzi 'attendista', e sull'Europa League...

Intervistato dai colleghi di Sportmediaset, Alessandro Florenzi si è dimostrato essere particolarmente attendista in merito al discorso scudetto con dichiarazioni che hanno dato l'impressione di voler spostare l'attenzione tutta su quelle che ad oggi sono le principali pretendenti al tricolore, ovvero Inter e Juventus.

Sulla lotta scudetto e l'Europa League: "Innanzitutto bisogna fare i complimenti a Juventus e Inter per questo percorso quasi netto. Noi facciamo il nostro percorso e verso marzo-aprile vedremo a che punto saremo. Se piaceva anche a me, come a Pioli, il nascondino? Sì, anche se mi piaceva di più giocare a pallone... Europa League? il Milan non l'ha mai vinta, no? Perché non deve essere un obiettivo allora, sta lì".