Il Milan può rimontare? Sacchi: "Nulla è impossibile"

Il Milan, dopo quest'ultima giornata di campionato, si trova un po' nella terra di nessuno. Il distacco che ha dall'Inter capolista (9 punti) è praticamente identico al margine sulla Fiorentina quarta (8 punti) e uguale a quello sull'Atalanta quinta (9). Il posto Champions non è ancora in ghiaccio ma i rossoneri sono in buona posizione: per il campionato, invece, servirebbe un miracolo. Del momento del Milan ne ha parlato Arrigo Sacchi questa mattina alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Sacchi sulla possibilità di rimonta rossonera: "Sapete come la penso: nulla è impossibile, nel calcio come nella vita. Però la logica dice che adesso Inter e Juve hanno un notevole vantaggio e, quindi, i rossoneri è bene che non corrano troppo con la fantasia e si concentrino su quello che devono fare per migliorare"