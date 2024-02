Il Milan regala prime volte: il curioso record del Monza in campionato

Brutta serata per il Milan, che nonostante un tentativo di rimonta guidato da Giroud e Pulisic, perde 4-2 contro il Monza crollando anche nel finale, in inferiorità numerica, sotto i colpi di Bondo e Colombo. Si allontana sempre più la vetta, e si avvicina l'Atalanta, adesso distante 7 punti e con una gara in meno. Grande festa in casa biancorossa, che per la prima volta in Serie A batte il Milan, conquistando anche un curioso record personale.

Infatti, come riportato dalle statistiche Opta, per la prima volta in un match di Serie A, il Monza ha segnato almeno quattro gol nella stessa partita.