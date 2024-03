Il Milan ricorda Astori nell'anniversario della sua scomparsa: "Il suo ricordo vivrà in eterno"

Oggi sono già sei anni dalla morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina che era cresciuto nel settore giovanile del Milan prima di giocare tra le altre nel Cagliari e nella Roma. Era il 4 marzo 2018 e il mondo del calcio italiano si svegliava con la più tragica delle notizie da Udine, dove la squadra viola - all'epoca allenata da Stefano Pioli - avrebbe dovuto giocare quel giorno. Un lutto che ha colpito moltissimo tutti quanti e che ha segnato profondamente l'esperienza umana dell'attuale tecnico rossonero.

Questa mattina il Milan, squadra che ha cresciuto Astori nel proprio settore giovanile, ha voluto ricordare Davide con un messaggio social: "Oggi sono sei anni dalla scomparsa di Davide Astori. Andato ma mai dimenticato, il suo ricordo vivrà in eterno".

Today marks six years since Davide Astori passed away. Gone but never forgotten, his memory shall live on #SempreMilan pic.twitter.com/fAVLTBEC14