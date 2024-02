Il Milan ricorda Marco Pantani: "Ciao Pirata, per sempre nei nostri cuori"

Sono passati 20 lunghi anni dalla morte, ancora per certi versi non propriamente chiara, di Marco Pantani, uno dei ciclisti più forti e amati di tutti i tempi e grandissimo tifoso del Milan. Apparso sui propri canali social, questo il salito del club rossonero, che ha voluto ricordare così Pantani con un post su "X": "Pirata per sempre".