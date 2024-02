Il Milan rientrerà in nottata dopo la trasferta europea in Francia

Il Milan domani pomeriggio, alle 18.45, scenderà in campo al Roazhon Park per affrontare il Rennes nel secondo atto del playoff di Europa League che mette in palio un posto agli ottavi di finale della competizione. La squadra di Pioli parte dal vantaggio considerevole di tre gol che sarà chiamata a preservare o, ancor meglio, consolidare per evitare spiacevoli sorprese. I rossoneri si alleneranno oggi a Milanello alle 12 e dopo il pranzo partiranno alla volta di Rennes alle 16.30.

Domani il Milan trascorrerà la giornata in hotel, in preparazione della sfida che arriverà quasi subito rispetto alle abitudini europee. Al termine della gara, che potrebbe anche finire con supplementari e rigori, la comitiva rossonera si dirigerà subito in aereoporto e tornerà a Milano nella notte. Così si risparmieranno energie e tempo in vista del big match contro l'Atalanta di domenica sera.