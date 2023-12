il Milan rientrerà solo oggi a Malpensa per le 13:45 con un volo da Newcastle

Dopo l'ultima sfida di Champions League contro il Newscastle giocata ieri, il Milan partirà oggi pomeriggio da Newcastle con l'arrivo previsto a Malpensa intorno alle 13.45.

LE POSSIBILE AVVERSARIE DEL MILAN

Friburgo/West Ham

Marsiglia/Brighton

Betis/Rangers/Sparta Praga

Sporting Lisbona

Tolosa

Rennes/Villarreal

Slavia Praga

Molde/Qarabag

Come funziona il sorteggio

Il sorteggio per l'edizione dei playoff di Europa League 2023-2024 - ai quali parteciperà anche il Milan - è in programma lunedì 18 dicembre alle ore 13:00. Si sfideranno le squadre che si sono classificate al terzo posto dei loro gironi di Champions League e le seconde dei gruppi di Europa League, mentre le prime in classifica sono già qualificate agli ottavi.