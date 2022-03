Il Milan riparte dalle certezze: una sola variazione rispetto a Napoli

MilanNews.it

Il Milan riparte dalle certezze. Lo scrive il Corriere dello Sport parlando della formazione rossonera che scenderà in campo questa sera contro l’Empoli. L’ottima prestazione offerta col Napoli - osserva il quotidiano romano - ha convinto Pioli a schierare contro l’Empoli lo stesso schieramento che ha sbancato il “Maradona”, con l’unica variazione in difesa a causa della squalifica di Theo Hernandez (al suo posto giocherà Florenzi). Per il resto, giocheranno gli stessi di Napoli: quindi Kalulu e Tomori in difesa, Tonali e Bennacer in mezzo al campo, con Messias a destra e Kessie nel ruolo di trequartista. In avanti spazio a Giroud.